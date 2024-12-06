В Екатеринбурге открыли памятник императору Александру I

В Екатеринбурге возле Храма-на-Крови открыли памятник императору Александру I, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. Событие приурочено к 200-летию посещения императором Екатеринбурга. Памятник установлен на Вознесенской горке, где Александр I жил во время своего визита.

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Скульптором памятника выступила Анастасия Клыкова, которая создала бюст Николая II, установленный в центре «Царский» в 2018 году. Постамент установлен при поддержке екатеринбургской епархии, межрегионального общественного движения по сохранению и возрождению исторических традиций «Наследие Империи», екатеринбургского отделения императорского православного палестинского общества.

Церемонию посетила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, а также гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, председатель движения «Наследие Империи» Леонид Решетников. Постамент освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Анна Капустина