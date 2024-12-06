Обвиняемого в двойном убийстве в Сарове арестовали на два месяца
Суд в Сарове Нижегородской области на месяц и 30 дней арестовал обвиняемого в убийстве двоих пенсионеров, сообщили в региональной прокуратуре.
Обвиняемый в убийстве двоих пенсионеров в Сарове
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Как писал «Ъ-Приволжье», 4 декабря местный житель обнаружил в квартире зарезанного 78-летнего отца и 77-летнюю пенсионерку, которая ухаживала за ним. У погибшей была отрезана голова. По подозрению в убийствах задержали 29-летнего местного жителя. Мотивы преступления пока неизвестны.