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Обвиняемого в двойном убийстве в Сарове арестовали на два месяца

Суд в Сарове Нижегородской области на месяц и 30 дней арестовал обвиняемого в убийстве двоих пенсионеров, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый в убийстве двоих пенсионеров в Сарове

Обвиняемый в убийстве двоих пенсионеров в Сарове

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Обвиняемый в убийстве двоих пенсионеров в Сарове

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», 4 декабря местный житель обнаружил в квартире зарезанного 78-летнего отца и 77-летнюю пенсионерку, которая ухаживала за ним. У погибшей была отрезана голова. По подозрению в убийствах задержали 29-летнего местного жителя. Мотивы преступления пока неизвестны.

Галина Шамберина

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