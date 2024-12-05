Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сарове задержан подозреваемый в двойном убийстве

Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали в Сарове подозреваемого в убийстве двух человек. Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Накануне в полицию обратился местный житель, обнаруживший своих родителей убитыми. В областной прокуратуре добавили, что 77-летняя погибшая была обнаружена обезглавленной в доме на улице Ленина. Рядом находилось тело ее 78-летнего пожилого супруга с ножевыми ранениями, отметили в СУ СК по Нижегородской области.

Задержанный — 29-летний житель Сарова, с ним работают следователи.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...