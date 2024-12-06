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Нижегородское УФАС предписало отменить торги по девяти брутто-контрактам

Региональное управление ФАС России опубликовало решения по девяти конкурсам на брутто-контракты по оплате работы общественного транспорта Нижнего Новгорода в 2025 году. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», госпредприятие «Нижегородэлектротранс» оспаривало объединение в один лот автобусных и электробусных маршрутов.

Комиссия Нижегородского УФАС согласилась с тем, что потенциальному участнику закупки для выполнения транспортной работы необходимо обладать как автобусами, так и электробусами. Это нарушает принцип конкуренции и ограничивает число участников. Также комиссией было установлено, что расчет начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) производился отдельно на каждый конкретный маршрут с учетом вида транспорта. Однако автобусы и электробусы отличаются по своим характеристикам и не могут взаимозаменять друг друга при указанном расчете НМЦК.

В итоге областной Центр развития транспортных систем признали нарушившим ч. 2 ст. 42 закона о контрактной системе. Госзаказчику, Центру размещения заказа Нижегородской области и оператору электронной площадки комиссия УФАС предписала в срок до 16

декабря отменить открытые конкурсы. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Ранее в региональном минтрансе сообщили, что решение антимонопольной службы будет исполнено.

Очевидно, торги по брутто-контрактам будут проводиться заново, с исправленными условиями. Всего в областном бюджете запланировано почти 11 млрд руб. на финансирование перевозок общественным транспортом.

Иван Сергеев

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