У кладбища «Ростовское» отремонтировали остановки

По просьбе матери погибшего участника СВО у нового ростовского кладбища отремонтировали остановочные комплексы. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области, секретарь Кировского МО «Единой России» Павел Кузьмин в своем Telegram-канале.

По его словам, пару месяцев назад из-за сильного ветра у остановок сорвало крышу и боковины. В ожидании транспорта люди мокли под дождем. Узнав о проблеме, депутат Павел Кузьмин связался с дирекцией Службы городских городских кладбищ и закупил необходимые материалы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о завершении ремонта участка дороги ст. Мечетинская – х. Гуляй-Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Кубани) в Веселовском районе.

Ева Китаева