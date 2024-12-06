В Веселовском районе отремонтировали участок дороги, соединяющий область с Кубанью

В Веселовском районе завершен ремонт участка дороги ст. Мечетинская – х. Гуляй-Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Кубани). Его общая протяженность составляет 3,73 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Обновленный участок находится рядом с х. Позднеевка. Дорожные бригады уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, выполнили планировку обочин, а также нанесли дорожную разметку.

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их стоимость не уточняется.

Отмечается, что дорога соединяет Ростовскую область с Краснодарским краем и улучшает транспортную доступность региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, с начала 2024 года в Ростовской области было приведено в нормативное состояние 600 км магистралей. Это 95% от годового плана.

Анастасия Казуков