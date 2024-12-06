Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового заболевания учеников одной из школ в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК доложат о массовом заболевании школьников в Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Главе СК доложат о массовом заболевании школьников в Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после того, как вечером 4 декабря в больницу обратились двое школьников с жалобами на плохое самочувствие и пищевое расстройство. На следующий день у ряда других учеников той же школы были выявлены аналогичные симптомы, и им также потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, причиной заболевания стало пищевое отравление, однако окончательная причина будет установлена после проведения исследований.

Руководителю СУ СК России по Республике Чувашия поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Ранее сообщалось, что девять учеников школы в Аликовском районе обратились в медучреждения с симптомами отравления. Двое из них были госпитализированы, еще семь проходят лечение амбулаторно.

В ноябре в Чувашии 209 человек обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления после обеда в школе.

Анар Зейналов