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В 2025 году в Сочи сдадут шесть школ и один детсад

В Сочи в следующем году планируют завершить строительство шести школ на 3,5 тыс. мест и одного детского сада на 175 мест. На курорте 2025 год должен стать беспрецедентным по числу введенных объектов образования, отметил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что подготовка и строительство новых социальных объектов ведутся непрерывно. В Сочи сейчас проектируют девять школ и три детсада. На ближайшие три года в городе подобрали и комплексно оценили почти 30 территорий.

«Придерживаюсь такой позиции: как только получено положительное заключение госэкспертизы, сразу должны начинаться работы. На планерке поручил каждую точку на уровне идеи в деталях отрабатывать с ресурсоснабжающими организациями и дорожниками»,— заявил господин Прошунин.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Хостинском районе курорта с опережением графика строят школу. Учреждение возводят в микрорайоне Соболевка на улице Лизы Чайкиной. Школу планируют открыть осенью следующего года, она примет 400 детей.

Вячеслав Рыжков

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