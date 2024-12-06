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В Башкирии продлили выплаты военным контрактникам до конца года

Правительство Башкирии продлило до 31 декабря срок действия единовременной выплаты для военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны России и направленных на военную службу с пункта отбора в Уфе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, кабмин классифицировал размеры единовременного довольствия в зависимости от того, когда подписан контракт. Так, вставшие в ряды ВС РФ с 1 января по 30 апреля 2024 года получат 100 тыс. руб., с 1 мая по 9 июля — 205 тыс. руб., а ставшие добровольцами с 10 июля — 505 тыс. руб.

Разовая выплата для участников СВО была введена указом главы Башкирии 7 ноября 2023 года и сначала составляла 100 тыс. руб. Новым указом Радия Хабирова 26 апреля этого года вознаграждение увеличилось до 205 тыс. руб., действие распространялось на контракты, подписанные с 1 мая по 1 сентября 2024 года. 9 июля размер увеличился до 505 тыс. руб., а срок действия был продлен до конца августа, а затем до конца октября.

Идэль Гумеров

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