Башкирия выплатит по 100 тысяч рублей мобилизованным и призывникам

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. отдельным категориям военнослужащих. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Выплата установлена для мобилизованных и призывников, заключившим после 10 ноября контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в военных комиссариатах республики или дислоцированных в ней воинских частях. Получение выплаты не влияет на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством.

Уточняется, что мобилизованные должны быть жителями Башкирии. Получить выплату не смогут контрактники Башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова и иных подразделений, сформированных в республике.

Республиканскому правительству поручено в 10-дневный срок определить источники финансирования расходов на реализацию указа и порядок назначения выплаты. Документ уже вступил в силу и будет действовать до конца текущего года.

Наталья Балыкова

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