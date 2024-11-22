На Урале суд отправил в колонию подельников «Мориарти» за наркоторговлю

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отправил в колонию двух жителей региона, которых судили по нескольким частям ст. 228 УК РФ за изготовление и сбыт крупных партий наркотиков, сообщила пресс-служба суда. Во время обыска в лаборатории было изъято 37 кг наркотической смеси и более 40 кг наркотической прекурсоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Фигурантами дела стали Павел Тимофеев, которому суд назначил наказание в виде 17,5 лет в колонии строгого режима по ч.1 ст.228, ч.2 ст.228.3, ч. 5 ст.228.1 УК РФ, и Александр Соловей — ему назначено 17 лет в колонии особого режима по ч.5 ст.228.1 УК РФ, ч.2 ст. 228.3 УК РФ. Вину подсудимые не признали.

Следствие установило, что специально для обустройства нарколаборатории был приобретен дом в Артемовском районе, для конспирации использовались арендные машины. Связь обвиняемые поддерживали в мессенджерах Telegram, Signal, WhatsApp, а оплата за сбыт веществ производилась в криптовалюте Litеcoin. Руководил процессами ОПГ неизвестный с никнеймом «Мориарти» через Telegram, при этом сеть была разветвленной, каждую лабораторию курировал руководитель меньшего звена. В группе была предусмотрена система штрафов и поощрений. Звено, в которое входили осужденные, действовало в период с осени 2023 года по апрель 2024 года.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Напомним, в сентябре на территории Свердловской области УФСБ и ГУ МВД региона перекрыли два канала распространения наркотиков и ликвидировали одну нарколабораторию. У одного задержанного было изъято около 500 гр. героина, двое других, производивших синтетический наркотик, задержаны с поличным, в лаборатории изъяли 6 кг наркотика.

Ирина Пичурина