Метеорологи предупредили о грозе в Сочи и Сириусе

На территории Сочи и Сириуса ожидается ухудшение погоды. Метеорологи утром в пятницу, 6 декабря, предупредили о том, что в ближайшие часы и до конца местами на курорте возможна гроза, передает пресс-служба администрации Сочи.

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Все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Горожанам и туристам рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС советуют звонить по номеру 112.

Также сохраняется предупреждение по лавинной опасности в горах. Как сообщали в сочинской «Службе спасения» днем накануне, 5 декабря, угроза схода снежных масс существует на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря. Спасатели советуют не выходить на горные и предгорные маршруты в одиночку, воздержаться от выхода туристских групп на маршруты в горных и предгорных районах.

Вячеслав Рыжков