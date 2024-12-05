Сочинцев предупредили о лавиноопасности в горах

В горах Сочи объявили лавиноопасность. Угроза схода снежных масс сохраняется с вечера 5 декабря до вечера 6 декабря на высоте от 1,5 тыс. м над уровнем море, предупреждает пресс-служба «Службы спасения» Сочи.

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В ведомстве рекомендовали ограничить движение транспорта по горным дорогам и перевалам, обеспечить автономными источниками питания социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей, воздержаться от выхода туристских групп, на маршруты в горных и предгорных районах. Также спасатели советуют не выходить на горные и предгорные маршруты в одиночку.

Первый снег в горах Сочи выпал в середине октября. С этого момента высота снежного покрова росла. На курорте «Красная Поляна» в ближайшую пятницу, 6 декабря, открывают горнолыжный сезон.

Вячеслав Рыжков