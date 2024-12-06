Власти Нижневартовска направят на отлов бродячих собак более 27 млн рублей

Администрация Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) планирует выделить свыше 27 млн руб. на отлов бездомных собак ради безопасности горожан, следует из информации на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным сайта, подрядчик на протяжении 2025 года должен будет проводить отлов собак, при этом заявки на отлов могут передаваться устно по телефону. Ему также нужно будет вести учет исполнения заявок и перевозить животных на специальном транспорте с системой ГЛОНАСС, следить за их здоровьем на базе содержания и искать новых хозяев. Стоимость отлова одной собаки составит до 5,1 тыс. руб., содержание в сутки — 350 руб., умерщвление — 560 руб., кремация — 1950 руб.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Прохожие отогнали стаю, травм удалось избежать.

Ирина Пичурина