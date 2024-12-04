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Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на женщину с ребенком на Урале

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным СК, в ноябре бродячие собаки напали на женщину с ребенком рядом с педагогическим колледжем. Прохожие отогнали стаю, травм удалось избежать.

Доклад о ходе и результатах процессуальной проверки должен предоставить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика. По данным следствия, нападение произошло в районе проспекта Мира.

Ксения Тарских

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