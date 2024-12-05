Власти отказались обновить площадку для киосков в Екатеринбурге за 4 млн рублей

Администрация Екатеринбурга отказала в выделении 4,6 млн руб. на обновление забора площадки для ларьков под Бебелевским мостом, ранее изъятых за незаконное размещение, сообщил на заседании думской комиссии по бюджету директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин. «Мы рассматривали вопрос на согласительной комиссии, нам было предложено оборудовать забор стоимостью 1,5 млн руб. по аналогии со школьным, это сетка рабица, мы посмотрели забор из профлиста, в сумме получилось 4,6 млн руб., но этих денег не выделено»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Депутат Михаил Вечкензин напомнил, что в 2025 году в городе завершится действие большинства договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). «У нас в 2025 году под снос 1,2 тыс. киосков. Мы можем финансирование включить на 2025 год, потому что это необходимо, демонтируются киоски, там имущество, туда залазят бомжи, алкоголики и разворовывают»,— отметил он.

Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева подчеркнула, что на комиссии было предложено «проработать вопрос». «Мы вернемся к нему, когда коллеги внесут предложение исходя из тех объемов, которые у них есть, если там не будет достаточного объема, при наличии обоснования мы к этому вернемся, просто так со слов ни одна копейка из бюджета не вылетает»,— сказала она.

Ранее, в октябре, члены думской комиссии по экономическому развитию сообщили о планах предусмотреть 4 млн руб. на обновление забора и освещения площадки для ларьков. Максим Чаплыгин отметил, что количество изъятых киосков в 2025 году может увеличиться. «Договор предусматривает сдачу освобожденного земельного участка после того, как срок закончится. Практика 2023 год и этого года показывает, что 30% из них мы вынуждены демонтировать сами»,— сказал он.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал меры по «борьбе» с незаконными НТО в марте 2024 года, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, мэрия выпустит обновленную схему размещения НТО, которая запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.