В Екатеринбурге планируют обновить площадку для киосков под Бебелевским мостом

Депутаты думы Екатеринбурга намерены предусмотреть 4 млн руб. на обновление забора и освещения площадки для ларьков под Бебелевским мостом, ранее изъятых за незаконное размещение. Соответствующую инициативу озвучили члены комиссии по экономическому развитию и инвестициям гордумы на выездном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Киоски под Бебелевским мостом Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Следующая фотография 1 / 2 Киоски под Бебелевским мостом Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Заместитель директора департамента потребительского рынка мэрии Сергей Васильев отметил, что на территории зафиксировали факты хищения. Он пояснил, что в привезенных ларьках размещено оборудование, которое привлекает злоумышленников.

Директор департамента Максим Чаплыгин добавил, что количество изъятых ларьков может увеличиться после завершения сроков по договорам на размещение киосков в 2025 году. «Договор предусматривает сдачу освобожденного земельного участка после того, как срок закончится. Практика 2023 год и этого года показывает, что 30% из них мы вынуждены демонтировать сами»,— сказал он.

Господин Чаплыгин отметил, что с января по 14 октября в Екатеринбурге ликвидировали 270 киосков. «Нами принудительно вынесено 99 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), все остальное — претензионная работа, собственники убирали сами»,— пояснил он.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал меры по «борьбе» с незаконными НТО в марте 2024 года, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагает, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, мэрия выпустит обновленную схему размещения НТО, которая запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Василий Алексеев