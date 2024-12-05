ХК «Автомобилист» проиграл четвертое уральское дерби «Трактору» в Челябинске

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору» в 32 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральское дерби проходило в Челябинске и закончилось со счетом 3:1 (1:1;1:0;1:0). Это четвертая встреча команд в сезоне, теперь каждая из них выиграла по два очных матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбу забросил Брукс Мэйсек. У «Трактора» отличились: Михаил Котляревский, Дилан Сикура, Александр Кадейкин.

После 32 игр у «Автомобилиста» 42 очка, он остался на третьем месте Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» после 34 матчей 48 очков, команда осталась на первой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл московскому «Спартаку». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:5 Б

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях: 7 декабря сыграет с «Авангардом» в Омске.

Виталий Красиков