ХК «Автомобилист» проиграл московскому «Спартаку» по буллитам в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл московскому «Спартаку» в 31 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:5 Б (1:2;0:2;3:0;0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Андрей Обидин. У «Спартака» отличились: Александр Пашин, Иван Морозов, Даниил Орлов, Михаил Мальцев. Решающий буллит забросил игрок «Спартака» Павел Порядин.

После 31 игры у «Автомобилиста» 42 очка, он остался на третьем месте Восточной конференции КХЛ. У «Спартака» после 33 матчей 46 очков, команда осталась на второй строчке Западной конференции.

В предыдущей игре «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору». Уральское дерби проходило в Екатеринбурге и закончилось со счетом 3:5 (0:1;1:2;2:2).

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях: 5 декабря сыграет с «Трактором» в Челябинске.

Виталий Красиков