Ученые УрФУ отправятся на поиск упавшего в Якутии астероида

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) планирут отправиться в Якутию на поиск упавшего астероида, рассказал изданию 66.ru профессор университета и член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. На данный момент ученые рассчитывают точное падение астероида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Там до населенных пунктов 150 км, как передвигаться, непонятно. Посмотрим, сможем ли найти горошину в тайге на расстоянии от Екатеринбурга до Нижнего Тагила»,— сказал господин Гроховский.

Напомним, астероид диаметром около 70 см в диаметре упал между пос. Олекминск и городом Ленском в Якутии 3 ноября. О его падении предупредили ученые УрФУ.

Виталий Красиков