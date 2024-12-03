УрФУ: в атмосферу Земли 3 декабря войдет астероид небольшого размера

Сегодня, 3 декабря, в атмосферу Земли войдет астероид небольшого размера, сообщили в Уральском федеральном университете (УрФУ). Ученые вуза отследят его траекторию движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным ученых УрФУ, астероид упадет в Якутии — между пос. Олекминск и Ленском

Фото: Михаил Фомичев, Коммерсантъ По данным ученых УрФУ, астероид упадет в Якутии — между пос. Олекминск и Ленском

Фото: Михаил Фомичев, Коммерсантъ

Как рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский, астероид войдет в атмосферу в 19:17 по мск. По словам исследователя, его падение ожидается в Якутии — между пос. Олекминск и Ленском.

Анастасия Таначева