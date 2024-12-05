Напавшему на полицейских вагнеровцу увеличили срок наказания до восьми лет

Бывшего участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина, напавшего в декабре 2022 года на полицейских в Ростовской области, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила его адвокат Татьяна Любимова.

Как указано в картотеке суда, приговор не был обжалован и вступил в законную силу. Павел Николин признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и незаконном ношении оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 318 УК РФ; ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как установил суд, Павел Николин, служивший в составе ЧВК «Вагнер» в зоне СВО, 6 декабря 2022 года оказался недалеко от Новошахтинска Ростовской области. В полях на него наткнулись полицейские, Николин открыл по ним огонь из ручного пулемета Калашникова. Один человек был ранен. В суде Павел Николин рассказывал, что в зоне боевых действий якобы отбился от группы, заблудился и не понял, что находится уже в Ростовской области. Боец настаивал, что у него не было возможности понять, что перед ним полицейские, так как они передвигались на обычном автомобиле и не были одеты в форму.

При первом рассмотрении дела Павлу Николину было назначено шесть лет и одиннадцать месяцев колонии особого режима. Сторона обвинения добилась пересмотра дела. Во второй раз суд вынес более суровый приговор.

Подробнее о деле читайте в материале «Суд пересмотрел выводы присяжных».

Кристина Федичкина