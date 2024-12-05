Голкипер Дмитрий Арапов покинул ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» и вратарь Дмитрий Арапов прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщила пресс-служба уральской команды. По данным портала Transfermarkt, стоимость 31-летнего футболиста составляет 150 тыс. евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Дмитрий Арапов

Фото: ФК «Урал» Вратарь Дмитрий Арапов

Фото: ФК «Урал»

«Дмитрий вернулся в "Урал" летом этого года и успел провести в сезоне четыре матча, в которых пропустил пять мячей. Мы благодарим Диму за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— рассказали в клубе.

Напомним, в Футбольной национальной лиге «Урал» занимает третье место с 37 очками. Столько же у «Сочи», но уральский клуб лучше по очным встречам.

В последнем перед зимней паузой матче «Урал» сыграл вничью с «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область). Игра проходила в Песчанокопском и закончилась со счетом 1:1 (0:1).

Виталий Красиков