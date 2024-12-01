ФК «Урал» сыграл вничью с ростовской «Чайкой» в 21 туре ФНЛ

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область) в 21 туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра проходила в Песчанокопском и закончилась со счетом 1:1 (0:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

На 45 минуте забил нападающий «Урала» Мартин Секулич после паса Артема Мамина. В конце матча игрок «Чайки» Александр Хохлачев сравнял счет.

По итогам матча «Урал» опустился на четвертое место ФНЛ, набрав 37 очков. «Чайка» с 28 очками поднялась на девятое место.

Напомним, в прошлом туре «Урал» победил владикавказскую «Аланию». Игра проходила во Владикавказе и закончилась со счетом 0:1 (0:1).

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: после зимней паузы, 1 марта, сыграет с «Ротором» в Волгограде.

Виталий Красиков