В поселке Борисоглебское Автостроительного района Казани ввели ограничения на скорость после смертельного ДТП с участием 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

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Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани В Казани в поселке Борисоглебском после смертельного ДТП ограничили скорость

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани

На участке дороги рядом с домами № 8а и № 46а по улице Рабочая и возле дома № 98А по улице Шоссейная установлены три «лежачих полицейских». Также введено ограничение скорости до 40 км/ч.

ДТП произошло 17 октября 2024 года. 17-летний подросток на автомобиле выехал на тротуар и сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. У несовершеннолетнего водителя не было прав.

Инцидент привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который взял дело на контроль и потребовал доклад о ходе расследования.

Анар Зейналов