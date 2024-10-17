В Татарстане возбуждено дело после смертельного ДТП с участием подростка за рулем

В Татарстане возбуждено уголовное дело в связи с аварией, произошедшей 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Татарстан.

По предварительным данным, 17-летний водитель, не имея прав на управление, за рулем автомобиля «Рено» наехал на 68-летнюю местную жительницу в поселке Борисоглебское Казани. Женщина скончалась от полученных травм до приезда медиков.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения». Сейчас следственные органы проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Вопрос о задержании виновного также находится в стадии решения, расследование продолжается.

Анар Зейналов