Глава Следственного комитета России поручил расследовать ДТП с участием подростка в Татарстане. 17-летний водитель, не имея прав, сел за руль автомобиля и сбил женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад по делу о смертельном ДТП с участием подростка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад по делу о смертельном ДТП с участием подростка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительной информации, подросток на автомобиле «Рено» сбил 68-летнюю женщину в поселке Борисоглебское в Казани. Она скончалась до прибытия скорой помощи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому подготовить доклад по этому делу.

Вчера на 1037-м км трассы М-7 «Волга» водитель автомобиля Haval сбил пешехода, находившегося на проезжей части. Женщина погибла на месте от полученных травм.

Анар Зейналов