Чем пахнет Москва

Более 30 лет компания Mercury занимается ретейлом товаров роскоши из самых разных сегментов. Ее усилиями на российский рынок вышли лучшие премиальные бренды одежды и аксессуаров, дорогих автомобилей и часов, драгоценностей и предметов интерьера. Накопленный опыт и экспертиза помогли в 2015 году создать собственный ювелирный бренд Mercury. Вокруг него быстро сложился целый мир, полный блеска бриллиантов, красных дорожек, кинопремьер и современного арта. Теперь в сверкающей вселенной Mercury появился и свой аромат. Благодаря разработке, изначально предназначенной для ювелирного бутика, сложилось полноценное направление селективной домашней парфюмерии.

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Mercury Home Collection позиционирует себя как российский бренд, однако вся ароматическая продукция разработана в Грассе на юге Франции, а стеклянные флаконы, этикетки и упаковка изготовлены в Италии. Одним из создателей ароматов Mercury Home Collection является Бертран Дюшофур, работавший в L`Artisan Parfumeur, Christian Dior, Comme des Garons.

Линия Signature посвящена известным мировым курортам. Monaco пахнет теплой королевской амброй, Santorini — сочным гранатом, геранью и белым мускусом. Marrakech раскрывается нотами спелого мандарина, ванили и тонки, Sardinia манит апельсиновым фрешем из спелых цитрусовых нот, атмосферу Сен-Тропе передают искры лайма, имбиря и белого перца. Интенсивность звучания парфюмерных масел в ароматах Signature составляет 15%, что соответствует классическим образцам Eau De Parfum.

Насыщенные ароматические композиции из линейки Iconic содержат еще больше парфюмерных масел, до 20%, как у лучших экземпляров Perfume Extract. В пятерку избранных ароматов входят яблочно-бергамотовый Calvados, свежий Bellini с нотами персика, имбиря и ветивера. В похожем на плотное красное вино парфюме Toscana Red улавливаются красные ягоды, апельсиновое дерево, мускус и виноград изабелла, которого на самом деле в составе нет. Самые важные географические точки притяжения — Дубай и Москва — вдохновили одноименные композиции, современные и космополитичные. Dubai пахнет удом, бергамотом и миррой. Москва, один из самых драгоценных ароматов, подарит незабываемый шлейф пачули и сандалового дерева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подарочный набор «Moscow» Фото: Mercury Подарочный набор «Dubai» Фото: Mercury Подарочный набор «Maldives» Фото: Mercury Подарочный набор «Calvados» Фото: Mercury Подарочный набор «Marrakech» Фото: Mercury Подарочный набор «Bellini» Фото: Mercury Подарочный набор «St. Tropez» Фото: Mercury Подарочный набор «Santorini» Фото: Mercury Подарочный набор «Toscana Red» Фото: Mercury Подарочный набор «Sardinia» Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 10 Подарочный набор «Moscow» Фото: Mercury Подарочный набор «Dubai» Фото: Mercury Подарочный набор «Maldives» Фото: Mercury Подарочный набор «Calvados» Фото: Mercury Подарочный набор «Marrakech» Фото: Mercury Подарочный набор «Bellini» Фото: Mercury Подарочный набор «St. Tropez» Фото: Mercury Подарочный набор «Santorini» Фото: Mercury Подарочный набор «Toscana Red» Фото: Mercury Подарочный набор «Sardinia» Фото: Mercury

Все десять ароматов Mercury Home Collection представлены в новом флагманском бутике, открывшемся в ЦУМе. Форма центрального острова-прилавка напоминает бриллиант, отсылая к ювелирному направлению Mercury, а люстра из латуни исполнена в форме флакона духов. Очень своевременное предновогоднее открытие!

Нина Спиридонова