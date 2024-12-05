Чем пахнет Москва
Mercury запускает новое направление ароматов для дома Home Collection
Более 30 лет компания Mercury занимается ретейлом товаров роскоши из самых разных сегментов. Ее усилиями на российский рынок вышли лучшие премиальные бренды одежды и аксессуаров, дорогих автомобилей и часов, драгоценностей и предметов интерьера. Накопленный опыт и экспертиза помогли в 2015 году создать собственный ювелирный бренд Mercury. Вокруг него быстро сложился целый мир, полный блеска бриллиантов, красных дорожек, кинопремьер и современного арта. Теперь в сверкающей вселенной Mercury появился и свой аромат. Благодаря разработке, изначально предназначенной для ювелирного бутика, сложилось полноценное направление селективной домашней парфюмерии.
Mercury Home Collection позиционирует себя как российский бренд, однако вся ароматическая продукция разработана в Грассе на юге Франции, а стеклянные флаконы, этикетки и упаковка изготовлены в Италии. Одним из создателей ароматов Mercury Home Collection является Бертран Дюшофур, работавший в L`Artisan Parfumeur, Christian Dior, Comme des Garons.
Линия Signature посвящена известным мировым курортам. Monaco пахнет теплой королевской амброй, Santorini — сочным гранатом, геранью и белым мускусом. Marrakech раскрывается нотами спелого мандарина, ванили и тонки, Sardinia манит апельсиновым фрешем из спелых цитрусовых нот, атмосферу Сен-Тропе передают искры лайма, имбиря и белого перца. Интенсивность звучания парфюмерных масел в ароматах Signature составляет 15%, что соответствует классическим образцам Eau De Parfum.
Насыщенные ароматические композиции из линейки Iconic содержат еще больше парфюмерных масел, до 20%, как у лучших экземпляров Perfume Extract. В пятерку избранных ароматов входят яблочно-бергамотовый Calvados, свежий Bellini с нотами персика, имбиря и ветивера. В похожем на плотное красное вино парфюме Toscana Red улавливаются красные ягоды, апельсиновое дерево, мускус и виноград изабелла, которого на самом деле в составе нет. Самые важные географические точки притяжения — Дубай и Москва — вдохновили одноименные композиции, современные и космополитичные. Dubai пахнет удом, бергамотом и миррой. Москва, один из самых драгоценных ароматов, подарит незабываемый шлейф пачули и сандалового дерева.
Все десять ароматов Mercury Home Collection представлены в новом флагманском бутике, открывшемся в ЦУМе. Форма центрального острова-прилавка напоминает бриллиант, отсылая к ювелирному направлению Mercury, а люстра из латуни исполнена в форме флакона духов. Очень своевременное предновогоднее открытие!