В Уфе вынесли приговор экс-координатору профсоюза медработников за мошенничество

Советский райсуд Уфы вынес приговор экс-координатору профсоюза медработников «Действие» Антону Орлову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как было установлено в суде, Антон Орлов, будучи заместителем директора компании похитил 12 млн руб., полученных фирмой по договору поставки сжиженного газа. Похожим образом подсудимый, по версии суда, похитил еще около 600 тыс. в иностранной валюте, поступивших в качестве оплаты договора поставки дизельного топлива. Подсудимый вину не признал.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2022 года Советский райсуд уже признавал Антона Орлова виновным в похожем преступлении.

С учетом сложения наказаний подсудимому назначили девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. руб.

Антон Орлов известен своей общественной деятельностью профсоюзного активиста. С 2020 по 2022 год участвовал в защите прав медработников.

Венера Хисамова