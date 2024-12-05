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Коммерсантъ FM
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Кравцов предупредил о вреде планшетов и телефонов для психики детей

Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал родителям не давать детям играть в планшет или телефон. По его словам, это влияет на психику ребенка, что потом может стать причинами «отклонений от нормы».

Сергей Кравцов

Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Минпросвещения отметил, что родители, когда приходят с маленькими детьми на мероприятия, начинают давать им гаджеты, чтобы они «не мешали». По словам господина Кравцова, потом он получает вопросы: «Почему у меня ребенок плачет?», «Почему ребенок меня не слушает?», «Почему он меня не любит?». Министр счел необходимым вести работу по просвещению родителей, рассказывать им о важности общения и проведения времени с детьми.

«Это тот вызов, которого не было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас это есть. И как нам реагировать? А если мы реагировать не будем, то количество детей с, условно говоря, отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться»,— сказал господин Кравцов в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кравцов поднимает эту проблему не впервые. Ранее он рассказывал, что своей дочери на 15-летие подарил кнопочный телефон.

Журнал British Journal of Ophthalmology опубликовал в сентябре исследование, согласно которому Россия заняла третье место в рейтинге стран с самым плохим зрением у молодежи — более 46% детей страдают от близорукости. Одной из причин роста распространения заболевания считается длительное использование электронных устройств. В начале учебного 2024–2025 года Минздрав России также опубликовал рекомендации по безопасному использованию гаджетов школьниками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Здоровье дороже телефона».

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