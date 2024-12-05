В Приамурье выясняют обстоятельства аварии на Благовещенской ТЭЦ
Доследственная проверка по факту технологической аварии на Благовещенской ТЭЦ начата Амурским следственным управлением СКР. Она организована по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщило ведомство.
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых в 5:57 утра 4 декабря на ТЭЦ разорвало трубу паропровода. При этом произошел выброс пара в машинное отделение. Из-за аварии на ТЭЦ были остановлены паровые турбины, в результате чего в южных и центральных районах Амурской области были введены ограничения подачи электроэнергии, а в домах, отапливаемых ТЭЦ, снизились параметры отопления и горячего водоснабжения.
Свою проверку организовала и прокуратура Благовещенска. Надзорное ведомство сообщает, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования вплоть до привлечения виновных к административной ответственности.
В Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), в структуру которой входит и Благовещенская ТЭЦ, случившееся на станции называют технологическим сбоем. Вечером 4 декабря в пресс-службе ДГК сообщили, что ситуация на ТЭЦ стабилизирована, запущены в работу два котла и турбогенератор, идут пусковые операции по остальному оборудованию. АО «Амурские электрические сети» (входит в ДРСК) сообщила, что электроснабжение всех потребителей Приамурья было восстановлено в 20:49 4 декабря.