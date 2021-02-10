Суд вынес приговор владельцу агрохолдинга «Равис» за ДТП с пострадавшими

Аргаяшский районный суд Челябинской области признал виновным владельца агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к двум годам ограничения свободы. Он также лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года.

ДТП произошло летом 2019 года. Андрей Косилов на Lexus совершил обгон на участке дороги, где это запрещено. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada GFL110. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в Lada. 22-летний водитель и 21-летняя пассажирка получили тяжкий вред здоровью. Второй пассажир, 24-летний мужчина, получил вред здоровью средней тяжести. Медицинское освидетельствование показало, что господин Косилов в момент ДТП был трезв.

Суд также частично удовлетворил два гражданских иска потерпевших на сумму 300 тыс. руб., а в пользу пострадавшей девушки — на 1 млн руб.