Какие лекарства стоят в Сочи дороже, чем в других городах Кубани

Цены на ряд популярных аптечных препаратов в Сочи значительно превышают стоимость тех же лекарств в других городах Краснодарского края. Разница может достигать 30%. Согласно проведенному анализу данных Краснодарстата, комбинированные анальгетики в Сочи стоят 186 руб., что на 61 руб. дороже, чем в Туапсе, и на 45 руб. больше, чем в Новороссийске. В таких городах, как Ейск и Армавир, стоимость ниже — 173 и 177 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Еще более заметная разница наблюдается в ценах на поливитамины. В Сочи их стоимость составляет 178 руб., в то время как в Туапсе они стоят 167 руб., а в Краснодаре — всего 128 руб. В Новороссийске и Ейске препарат можно приобрести за 123 и 122 руб. соответственно,

Лекарственный препарат «Аллохол» также дороже в Сочи, где его цена достигает 122 руб. Для сравнения, в Краснодаре его стоимость составляет 106 руб., а в Новороссийске и Ейске — 102 и 103 руб.

Однако не все лекарства в Сочи стоят дороже. Например, цена на «Эргоферон» здесь составляет 591 руб., что ниже, чем в Туапсе (610 руб.) и Ейске (595 руб).

За первые три квартала 2024 года в Сочи спрос на препараты и травяные сборы, способствующие засыпанию, сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное снижение наблюдается в сегменте травяных сборов, продажи которых уменьшились на 12%. В то же время спрос на снотворные препараты демонстрирует обратную динамику, показав рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) провели проверку и обнаружили факты незаконной продажи сильнодействующих лекарств в одной из аптек Сочи. Изъяли препараты в количестве 800 капсул. Юридическому лицу и его генеральному директору грозит штраф и перспектива закрытия бизнеса на срок до трех лет.

Мария Удовик