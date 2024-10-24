В сочинской аптеке выявили нелегальную продажу сильнодействующих препаратов

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) провели операцию и выявили факты незаконной продажи сильнодействующих лекарств в аптеке Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что один из покупателей приобрел таблетки, содержащие психоактивные вещества, без необходимого рецепта врача. Общее количество изъятых капсул составило около 800.

В отношении юридического лица и гендиректора аптеки составили административные материалы. Им грозит штраф, а также приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе полиция курорта задержала сочинца, который нарушал общественный порядок на улице Туапсинской. Правоохранительные органы нашли у гражданина пакетик с марихуаной, а дома обнаружили два парника с коноплей.

Мария Удовик