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Авиакомпания «Азимут» объяснила восьмичасовую задержку рейса Сочи — Тель-Авив

Рейс Сочи — Тель-Авив задержался на восемь часов. В своем Telegram-канале авиакомпания «Азимут» уточнила, что проблемы с техникой стали причиной значительной задержки вылета.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самолет не вылетел в назначенное время из-за технической неисправности. Представители «Азимута» подчеркнули, что пассажирам предоставили напитки и питание в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Резервный самолет отправился в 16:54.

В связи с инцидентом транспортная прокуратура начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Сочи в Анталью, вечером в воскресенье совершил жесткую посадку, после чего борт загорелся. Пассажиры подали коллективный иск против перевозчика. Авиакомпания намерена выплатить пассажирам пострадавшего рейса по 100 тыс. руб.

Мария Удовик

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