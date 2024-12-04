Авиакомпания «Азимут» объяснила восьмичасовую задержку рейса Сочи — Тель-Авив

Рейс Сочи — Тель-Авив задержался на восемь часов. В своем Telegram-канале авиакомпания «Азимут» уточнила, что проблемы с техникой стали причиной значительной задержки вылета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самолет не вылетел в назначенное время из-за технической неисправности. Представители «Азимута» подчеркнули, что пассажирам предоставили напитки и питание в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Резервный самолет отправился в 16:54.

В связи с инцидентом транспортная прокуратура начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Сочи в Анталью, вечером в воскресенье совершил жесткую посадку, после чего борт загорелся. Пассажиры подали коллективный иск против перевозчика. Авиакомпания намерена выплатить пассажирам пострадавшего рейса по 100 тыс. руб.

Мария Удовик