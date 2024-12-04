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Глава ПСБ прокомментировал предстоящую регистрацию банка в Ярославской области

Регистрация налогового и юридического адреса ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) в Ярославской области окажет прямой эффект на местный бюджет и поможет привлечь дополнительные средства в коммерческие и социально значимые проекта региона. Об этом сообщил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Комментарий приводит официальный сайт банка. В сообщении указывается, что более 5 тысяч сотрудников и членов их семей переедут на новое место работы и жительства в Ярославль.

Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков

Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Одновременно такой шаг позволит нам укрепить свои позиции в сфере обслуживания физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области – как за счет расширения штата сотрудников в регионе, так и за счет открытия новых дополнительных банковских офисов»,— сказал господин Фрадков

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ближайшие месяцы центральный аппарат «Промсвязьбанка» переедет в Ярославскую область. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Для сотрудников банка и членов их семей создадут инфраструктуру, в том числе жилые помещения и социальные объекты. В результате смены юридического адреса в Ярославском регионе вырастет налоговая база.

«Договорились с председателем ПСБ Петром Фрадковым о долгосрочном стратегическом партнерстве, направленном на формирование благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ярославской области, а также о создании новой инфраструктуры банковского обслуживания в регионе,— приводит слова Михаила Евраева сайт правительства региона.

По данным kartoteka.ru, сейчас ПАО «Промсвязьбанк» зарегистрировано по адресу Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Алла Чижова

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