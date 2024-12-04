В Туапсинском районе возбудили дело об убийстве и покушении на двойное убийство

В Туапсинском районе возбудили уголовное дело по фактам убийства и покушения на двойное убийство, совершенных 47-летним местным жителем. Обвинения предъявлены по ст. 105 и 30 УК РФ (убийство и покушение на преступление), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как установило следствие, вечером 3 декабря 2024 года обвиняемый, уроженец Донецкой области, временно проживающий в селе Шепси, находился в гостях у знакомых. Во время совместного распития алкоголя между гостями произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес кухонным ножом смертельный удар в шею 50-летнему хозяину дома. Также фигурант дела нанес тяжелые ранения 45-летней сожительнице пострадавшего, ударив ее в грудь и шею. После содеянного злоумышленник скрылся.

Участник инцидента скончался на месте, пострадавшую госпитализировали.

Обвиняемого задержали. Следственные действия продолжаются. Ход расследования взят под контроль межрайонной прокуратурой.

«Ъ-Сочи» писал, что уголовное дело по факту аварии, которая произошла летом 2024 года в поселке Аше Лазаревского района Сочи, передали в суд для рассмотрения. В результате ДТП с участием автомобиля марки KIA тяжелые травмы получили 43-летняя женщина и 13-летний подросток. Водителю транспортного средства предъявлено обвинение, по которому ему грозит наказание в виде двух дет лишения свободы.

Мария Удовик