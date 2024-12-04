Горнолыжные курорты Сочи возглавили топ самых дорогостоящих

На горнолыжных курортах «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Солнечная долина» в Челябинской области отметили самую высокую стоимость аренды сноубордов и горных лыж в России. Аналитики отмечают, что в праздничные дни стоимость услуг, в том числе ски-пассы, может увеличиваться на 30%, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование 2ГИС и «Отелло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Средняя стоимость дня на российских горнолыжных курортах составляет 16,1 тыс. руб. В эту сумму входит проживание (9,8 тыс. руб.), двухразовое питание (1,9 тыс. руб.) и аренда снаряжения (4,4 тыс. руб.).

Курорт «Роза Хутор» занял первое место в рейтинге с суммой 24,8 тыс. руб. в день. Второе и третье места также достались курортам Краснодарского края: «Красная Поляна» (22 тыс. руб.) и «Газпром» (21,4 тыс. руб.). В список самых дорогих направлений также вошли Архыз (19,8 тыс. руб.) и Шерегеш (19,6 тыс. руб.).

Наиболее доступные варианты отдыха предлагают в Красноярском крае («Бобровый лог», 8,2 тыс. руб. в день) и Башкортостане (Абзаково, 9,2 тыс. руб.).

По количеству бронирований в отелях Сочи, Красная Поляна также лидируют. В Эсто-Садке стоимость проживания в праздничный период составляет 16,2 тыс. руб. за ночь. Средняя цена за ночь в отелях Сочи достигла 7 тыс. руб., что на 8% выше показателей прошлого года. Красная Поляна предлагает более дорогие варианты размещения — 16 тыс. руб. за ночь, что также на 8% выше прошлогодних показателей. Общий рост цен на гостиницы составил 15%, при этом спрос на размещение в этих направлениях увеличился на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял третье место с результатом 10% в рейтинге популярных направлений для встречи Нового года. 37% респондентов выбрали Москву, 21% — Санкт-Петербург.

Мария Удовик