Сочи вошел в топ направлений для новогодних путешествий россиян

Сочи занял третье место среди самых популярных направлений для встречи Нового года, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kandinsky 3.0 Фото: Kandinsky 3.0

Каждый восьмой россиянин планирует встретить Новый год в путешествии по стране. Опрос, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет, показал, что 37% респондентов выбрали Москву, 21% — Санкт-Петербург, а Сочи оказался на третьем месте с результатом 10%.

По словам участников исследования, именно стоимость отдыха стала главным фактором при выборе места для празднования Нового года — на нее ориентируются 65% опрошенных. Помимо традиционных направлений, таких как Москва и Санкт-Петербург, туристы также проявляют интерес к Золотому кольцу (8%), Великому Устюгу и северным городам (6%), а также к Байкалу и Алтаю (по 2%).

«Ъ-Сочи» писал, что отели Сочи и горных курортов с подогреваемыми бассейнами и SPA-центрами пользуются повышенным спросом у туристов в период новогодних праздников. Средняя стоимость такого отдыха на курорте превышает 100 тыс. руб. за несколько дней, а премиальные варианты стоят от 143 тыс. руб. и выше.

Мария Удовик