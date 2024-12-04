Среди популярных локаций на Новый год Эсто-Садок оказался самым дорогим

На новогодние праздники 2025 года Сочи, Красная Поляна и Эсто-Садок стали лидерами среди мест, где россияне предпочитают бронировать отели. Ночь в Эсто-Садке в новогодний период будет стоить 16,2 тыс. руб. За год ставка в гостиницах выросла на 15%. Спрос на отели вырос на 30–40% по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на экспертов сервиса «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным аналитиков «Авито Путешествия», популярность гостиниц и других объектов размещения в Сочи и Красной Поляне возросла. Средняя стоимость одной ночи в отелях Сочи составила 7 тыс. руб., что на 8% выше, чем в прошлом году. Красная Поляна продемонстрировала более высокие цены — в среднем 16 тыс. руб. за ночь (+8%).

Гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня остаются наиболее востребованными среди туристов, предпочитающих комфортный, но не слишком дорогой отдых. Однако альтернативные форматы, такие как отдых на турбазах, в глэмпингах и домах отдыха, не теряют популярности. Стоимость проживания в таких объектах варьируется от 13 тыс. до 16 тыс. руб. за ночь.

«Пик заселения в квартиры и дома в новогодний период приходится на периоды с 29 по 31 декабря и затем со 2 по 4 января. Чаще всего путешественники заезжают в арендованное жилье 30 декабря и 3 января. При этом почти половина путешественников — семейные, больше 40% бронирований включают детей»,— уточнили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Мария Удовик