В Москве задержали 4 жителей за хищение 5,2 млн рублей из института в Казани

В Москве сотрудники МВД задержали 4 местных жителей от 25 до 28 лет. Их подозревают в хищении 5,2 млн руб. из института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова в Казани. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Кража денежных средств произошла 9 сентября. По предварительным данным, подозреваемые проникли в институт через окно. Они взломали двери кабинетов и находившиеся в них сейфы. В результате обвиняемые похитили более 5,2 млн руб., принадлежащих работникам института и уехали в Москву.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. В ходе обысков изъяли около 3 млн руб., изделия из драгоценных металлов, орудия взлома и др.

Мужчины сообщили, что увлекаются сталкерством и диггерством. Они проникли в институт ради «спортивного интереса» и «не смогли удержаться от соблазна» вскрыть сейфы.

В Казани следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении фигурантов избраны различные меры пресечения. Один из них уже является другого уголовного дела о краже в Москве.

Диана Соловьёва