Мэр Сочи: система теплоснабжения города работает стабильно на полной мощности

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что система теплоснабжения города работает стабильно на полной мощности. В своем Telegram-канале мэр напомнил, что отопительный сезон на территории курорта идет уже две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На горячую линию мэрии за это время поступило более тысячи звонков, и с каждым днем их число снижается. Большая часть вопросов уже отработана, каждую ситуацию рассматриваем индивидуально. Люди получают подробные ответы, управляющие компании – необходимое содействие», – написал господин Прошунин.

Мэр отметил, в частности, что при подготовке к зиме специалисты провели большую работу по автоматизации и модернизации комплекса ЖКХ. Три объекта «Сочитеплоэнерго» перевели на газ, в том числе в отдаленных населенных пунктах. В качестве примера глава курорта привел модернизацию котельной №25 на улице Измайловской – за счет выполнения работ повысили надежность теплоснабжения 20 многоквартирных домов, школы, детского сада, дома культуры и офиса врача общей практики.

Большинство котельных в Сочи – 76 из 83 – работают на экономичном и экологичном топливе. В 2025 году власти курорта намерены продолжить работу в этом направлении.

Вячеслав Рыжков