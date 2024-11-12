За полгода парковку в Сочи оплатили больше 280 тысяч раз

В Сочи за первое полугодие 2024 года парковку оплатили более 280 тыс. раз. По данным исследования, средняя загруженность парковочного пространства на курорте сегодня составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Контроль оплаты учитывают курсирующие автомобили со специальным аппаратно-программным комплексом. В случае неуплаты автовладельцы получат штраф 3 тыс. руб.», – напомнили в мэрии.

Также в администрации рассказали, что Сочи оказался в числе победителей всероссийского рейтинга по развитию платного парковочного пространства. В рейтинг вошли 38 городов, где организованы муниципальные платные парковки вдоль улично-дорожной сети и на специализированных стоянках. Курорт отметили в номинации «Прорыв года – Самая эффективная парковка среди вновь организованных».

В мэрии напомнили, что платные парковки в Сочи действуют на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Час парковки стоит от 48 до 100 руб.

«Ъ-Сочи» сообщал, что на территории Сириуса за прошедшую неделю выявили 278 нарушений ПДД. Большая их часть связана с неправильной парковкой и нарушением дорожной разметки.

Вячеслав Рыжков