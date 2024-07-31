Зону платных парковок расширяют в Сочи

На улицах Сочи продолжается масштабная работа по расширению зоны платных парковок. С 5 августа в Центральном районе города начнут функционировать новые платные парковочные места на улицах Роз и Воровского. Количество улиц с платной парковкой на курорте достигнет 33, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэрия Сочи систематически внедряет платные парковочные пространства для упорядочивания движения в самых оживленных частях города. Директор департамента транспорта Александр Кулик отметил, что такие меры помогают сократить заторы, вызванные хаотично припаркованными автомобилями, и уже показывают положительные результаты в ранее обустроенных зонах.

На новых платных парковках установили информационные щиты и дорожные знаки, разметку выполнили в синем цвете. Платные парковки будут работать по будням с 8:00 до 20:00. Тарифы варьируются в зависимости от района: 100 руб./час — в Центральном районе, 80 руб. — в Адлерском и 48 руб. — в Хостинском. Парковка в ночное время, а также в выходные и праздничные дни останется бесплатной. Не платить за парковку можно в течение 15 минут или при условии, что вы относитесь к льготным категориям граждан.

Для удобства автовладельцев специалисты предусмотрели несколько способов оплаты: через сайт, мобильное приложение RuРarking, посредством SMS. Оплату необходимо произвести в течение 15 минут после въезда. Контроль за соблюдением правил ведут с помощью специального оборудования, установленного на патрульных автомобилях, которые фиксируют все припаркованные машины. За неуплату владельцам грозит штраф в размере 3 тыс. руб.

Мария Удовик

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