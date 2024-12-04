Новогодний отдых в Сочи с подогреваемым бассейном может стоить 143 тысячи рублей

Отели в Сочи и на горных курортах с подогреваемыми бассейнами и спа-центрами становятся особенно популярными среди туристов на новогодние праздники. Стоимость такого отдыха в среднем превышает 100 тыс. руб. за несколько дней, а премиальные варианты могут обойтись более чем в 143 тыс. руб., говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным крупнейших туроператоров, таких как «Дельфин», «Русский экспресс», Anex, номера в отелях с теплыми открытыми бассейнами и спа-центрами активно бронируются на период новогодних каникул. Отдых в отеле Mantera Resort & Congress Centre Sochi с открытым подогреваемым бассейном стоит от 111,8 тыс. руб. за трехдневное проживание на двоих. Среди популярных вариантов также гранд-отель «Жемчужина», где пятидневное проживание с завтраками обойдется в 143,6 тыс. руб., и отель Bridge Resort, стоимость проживания в котором достигает 120 тыс. руб. за аналогичный период.

На Новый год отдых в Сочи в отелях с подогреваемыми бассейнами стоит от 18 тыс. руб., но это зависит от уровня объекта и предлагаемых услуг. Отдохнуть в Mantera Resort & Congress Centre Сочи с подогревающими бассейнами можно по цене от 135,6 тыс. руб. В отеле-замке «Богатырь» 4* за три ночи и отеле «Звездный Wellness & SPA» 4* за пять ночей стоимость составляет от 116 тыс. руб.

Среди популярных предложений также выделяется отель «Акваград Hotel & SPA» 4* с ценой от 113 тыс. руб. Из более доступных вариантов есть санаторный комплекс «АкваЛоо» от 106,7 тыс. руб, «Сочи Парк Отель» от 92,7 тыс. руб., а также апарт-отель «Престиж», где стоимость начинается от 80 тыс. руб.

Мария Удовик