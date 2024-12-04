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В суде допросили сестру погибшего мальчика Далера по делу об его убийстве

В Свердловском областном суде допросили сестру погибшего шестилетнего мальчика Далера по делу опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в его истязаниях и убийстве, сообщает Е1.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Она выступала ключевым свидетелем со стороны обвинения, потому что все происходило на ее глазах. Девочка подтверждает свои первоначальные показания в присутствии Наумовой. Ей было тяжело, слезы появились на глазах. Допрос не закончили и перенесли на следующий день», — рассказал источник Е1.

Далер умер 2 декабря 2022 года. По версии следствия, в день гибели ребенка Вероника Наумова связала ему ноги скотчем и нанесла множественные удары по голове и телу металлической ложкой для обуви, а потом утопила в ванной. После этого она продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика. Сумма выплат превысила 119 тыс. руб.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение в 49 эпизодах незаконного лишения свободы (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ), двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), истязании (п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), убийстве малолетнего (п.п. «в, д, л» ч.2 ст.105 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, Вероника Наумова совершала преступления совместно со своим племянником Даниилом Егольниковым, ему предъявлено обвинение в истязаниях Далера (ст. 117 УК РФ).

Напомним, Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Бывшего ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Евгению Вознесенскую суд приговорил к штрафу 200 тыс. руб. за то, что она своевременно не выявила гибель ребенка..

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