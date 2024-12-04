Губернатор Кубани отметил развитие санаторно-курортного комплекса Сочи

В 12:00 в среду, 4 декабря, началась прямая линия губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Во вступительном слове глава региона отметил рост всех отраслей кубанской экономики. В частности, господин Кондратьев привел в пример развитие санаторно-курортного комплекса, отметив Анапу и Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Посмотрите, как за пять лет изменился наш санаторно-курортный комплекс. На Анапу посмотрите, на Сочи. Это не я говорю. Это люди, отдыхающие говорят. Небо и земля»,— сказал губернатор.

Отметил губернатор также рост АПК, промышленности и других отраслей. По словам Вениамина Кондратьева, валовой региональный продукт Кубани за пять лет вырос в 2,5 раза и к концу 2024 года может достигнуть 5,6 трлн руб.

За две недели на прямую линию губернатора поступило более 10 тыс. обращений. Жители Кубани могут задать вопросы через чат-бот в Telegram, по многоканальному телефону и на портале «Госуслуги».

Прямая линия кубанского губернатора проходит в четвертый раз. В 2023 году Вениамин Кондратьев отвечал на вопросы больше четырех часов, а всего по разным каналам связи жители края отправили свыше 10 тыс. обращений.

Вячеслав Рыжков