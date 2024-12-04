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В Таганроге до конца года завершится ремонт канализации на ул. Почтовая

Подрядная организация до конца года закончит работы на участке коллектора по ул. М. Почтовая до ул. 2-я Котельная в Таганроге. Об этом глава администрации города Светлана Камбулова сообщила в своем Telegram-канале.

4 декабря подрядная организация завершит санацию коллектора по ул. 1-я Котельная и запустит участок от ул. М. Почтовая до ул. М. Горького. Затем будут начаты работы по ремонту следующего участка коллектора.

Также в течение двух недель городской Водоканал демонтирует часть напорного трубопровода, который проходит по поверхности.

Ева Китаева

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