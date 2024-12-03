«Не так часто мы работаем с бюджетом, давайте потерпим»

Доходы бюджета Екатеринбурга на 2025 год запланированы в размере 90,5 млрд руб., расходы – 87,4 млрд руб., дефицит составит 3,1 млрд руб. Такие цифры депутатам гордумы представила начальник департамента финансов горадминистрации. На обсуждении присутствовали главы департаментов администрации и заместители мэра. Им пришлось отвечать депутатам, что планируется сделать, чтобы мост в мкр. Компрессорный «не лег на Транссиб», в какой стадии строительство дублера «Россельбана» и будут ли поддерживать екатеринбургское лесничество, запросившее помощи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 2025 год доходы бюджета Екатеринбурга запланированы в размере 90,5 млрд руб., расходы – 87,4 млрд руб., таким образом, дефицит составит 3,1 млрд руб. На социальную сферу заложено 54 млрд руб., из федерального бюджета будет выделено 14 млрд руб. на общее образование, 3 млрд руб. жилищных субсидий.

Как следует из доклада директора департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, на бюджетную сферу «национальная экономика» предусмотрено 24 млрд руб., в том числе 12,6 млрд руб. на транспортные расходы, 10 млрд руб. на дорожное хозяйство, 35 млн руб. на сельское хозяйство, 33 млн руб. на водное хозяйство, еще 99 млн руб. на лесное хозяйство.

На реализацию программы «Электронный Екатеринбург» в бюджете заложено 433 млн руб. А вот на программы сферы ЖКХ планируется потратить 4 млрд руб., что составляет 95% от бюджета, который закладывали на 2024 год.

Разница обусловлена тем, что в этом году в бюджет не включено федеральное финансирование на обновление лифтов.

328 млн руб. в следующем году планируют потратить на выкуп жилых помещений в аварийных домах, но госпожа Турунцева уточнила, что эти средства не касаются программ комплексного развития территорий (КРТ), поскольку в этих случаях площади выкупает застройщик, который реализует программу. Также 1,1 млрд руб. предусмотрено на программу формирования городской среды.

После доклада депутат Михаил Вечкензин обратил внимание на проблему строительства второго выезда из мкр. Компрессорный до ул. Латвийской протяженностью 2 км. По его словам, на работы необходимо 500 млн руб., сейчас в администрации уже определились с трассировкой, но проектно-сметную документацию готовить еще не начинали и средства на нее не заложены в бюджет на следующий год. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что мост в мкр. Компрессорный, на который должен будет выходить новый выезд, планируют заменить к 2026 году. Старое сооружение находится в ветхом состоянии и без ремонта в скором времени «ляжет на Транссиб». Его демонтируют и построят новую конструкцию, на которой будет предусмотрено четыре полосы движения. Сейчас на мост уже подготовили проектно-сметную документацию, в бюджет на 2025 год средства на его строительство не заложены, но ожидается, что эта трата будет учтена при корректировке.

Господин Бубнов отметил, что эта дорога к мосту будет «единственным цивилизованным въездом» в мкр. Компрессорный.

Депутаты также обсудили планы строительства дублера «Россельбана» (Кольцовский тракт) до мкр. Светлый. По словам начальника Главархитектуры города Руслана Габдрахманова, дублер действительно запланирован, и на него уже подготовили градостроительную документацию, но проектно-сметная документация пока не готова, в планах заняться ее оформлением.

Депутат Игорь Володин поднял вопрос о финансировании екатеринбургского лесничества, которое обращалось за помощью в городскую думу из-за нехватки средств на зарплаты и потребности в новых штатных единицах. Госпожа Турунцева пояснила, что у лесничества большой удельный вес доходов от предпринимательства, и администрация рекомендовала предприятию опираться на них.

«Я так понял, что там вопрос на грани быть или не быть. Мне представляется, что задача учредителя — обеспечить хотя бы элементарный, если не достойный, уровень зарплат на предприятии»,— сказал депутат Михаил Матвеев, попросив предусмотреть возможность поддержки лесничества.

В итоге депутаты, задавая вопросы, отклонились от проекта повестки, задержав обсуждение практически на час. По этому поводу высказался депутат Владимир Крицкий, предложив в дальнейшем планировать больше времени на обсуждение бюджета и ставить по одному вопросу на такое заседание. «Не так часто работаем мы с бюджетом, давайте потерпим»,— ответил депутат Александр Колесников, но уточнил, что в следующий раз предусмотрит более длительное обсуждение. Проект бюджетных статей приняли единогласно.

Анна Капустина