В Кургане отменили праздничный салют на Новый год

В новогоднюю ночь в Кургане снова не будет праздничного фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной для отмены салюта, как и в прошлом году, стала ситуация в стране.

«Учитывая ситуацию в стране, когда наши земляки защищают нашу Родину на передовой, Курган решил отказаться от праздничного фейерверка. Знаю, что многие горожане поддерживают это решение», — передает слова временно исполняющего полномочия главы города Антона Науменко пресс-служба мэрии.

Также в администрации отмечают, что в праздничной программе упор будет сделан на мероприятия для детей. На центральной городской площади построят ледовый городок с елкой, катком, горками и тематическими фигурами. Дворцы творчества и учреждения культуры подготовят новогодние сказки и праздничные представления для детей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по этой же причине салют отменили в Шумихинском муниципальном округе Курганской области.

Виталина Ярховска